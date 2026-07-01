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Balade entre Marne et Ardennes, Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes, Bezannes

dimanche 20 septembre 2026 · Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes · Bezannes

Balade entre Marne et Ardennes, Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes, Bezannes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes
Adresse
1, rond-point de l'Europe 51430 Bezannes
Ville
51430 Bezannes
Département
Marne
Tarif
Limité à 50 places. Pas d'accès aux fauteuils roulants.

Balade entre Marne et Ardennes Dimanche 20 septembre, 00h00 Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes Marne

Limité à 50 places. Pas d’accès aux fauteuils roulants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Aller-retour Champagne-TGV Givet en autorail historique « Picasso » de 1955.
40 € l’aller-retour. Tarif spécial JEP.

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Aller retour Champagne-TGV Givet en autorail historique « Picasso » de 1955. 40 € l’AR. Tarif spécial JEP.

©Pascal Dumont

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