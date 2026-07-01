Balade entre Marne et Ardennes, Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes, Bezannes
dimanche 20 septembre 2026 · Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes · Bezannes
Informations pratiques
Balade entre Marne et Ardennes Dimanche 20 septembre, 00h00 Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes Marne
Limité à 50 places. Pas d’accès aux fauteuils roulants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00
Aller-retour Champagne-TGV Givet en autorail historique « Picasso » de 1955.
40 € l’aller-retour. Tarif spécial JEP.
Gare TGV Champagne-Ardenne Bezannes 1, rond-point de l’Europe 51430 Bezannes Bezannes 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « atva-info@orange.fr »}]
Aller retour Champagne-TGV Givet en autorail historique « Picasso » de 1955. 40 € l’AR. Tarif spécial JEP.
©Pascal Dumont
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