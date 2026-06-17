Saint-Quay-Portrieux

Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:15:00

fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-28

Au départ du Port d’Armor, découvrez les richesses de la côte de Goëlo en vous laissant conter l’histoire de Saint-Quay-Portrieux, de la pêche… tout en contemplant les plages et les falaises. 1 heure de croisière commentée. Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h. Uniquement juillet et août. Se présenter 20 minutes avant le départ. .

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade estivale à Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-17 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme