Balade estivale animée Mairie de Plourac’h Plourac’h

Plourac’h

Balade estivale animée

Mairie de Plourac’h 1 Rue de la Mairie Plourac’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Et si marcher devenait un lieu de rencontre ? L’activité physique adaptée est un levier pour rester autonome, en forme et connecté aux autres. Le Contrat Local de Santé de Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté, en partenariat avec le Centre de Ressources Territoriale pour les personnes âgées (CRT) et l’association D2 proposent des balades estivales aux seniors afin de lutter contre l’isolement et la sédentarité. Voici ce qui vous attend de juillet à août, venez profiter de 7 petites balades (3 à 4 km) animées autour de Callac. Les petits + À tous les kilomètres, une pause vous sera proposée avec une animation par un guide de randonnée (bienfaits de l’hydratation, découverte de la faune et de la flore, cueillettes…). Une collation est offerte au départ de chaque balade par l’association D2 et leur Tiny house. Une simple tenue adaptée suffira, pas besoin d’équipement de randonnée. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, une navette peut être mise à disposition. Merci de le préciser lors de l’inscription. Les balades sont gratuites mais sur inscriptions (15 places par balade). .

Mairie de Plourac’h 1 Rue de la Mairie Plourac’h 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 00 36 99

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English :

L’événement Balade estivale animée Plourac’h a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol