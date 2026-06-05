Balades estivales animées Plourac’h
Balades estivales animées Plourac’h vendredi 24 juillet 2026.
Plourac’h
Balades estivales animées
Plourac’h Plourac’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
De petites balades estivales (3 à 4km) proposées aux seniors afin de lutter contre l’isolement et la sédentarité. À chaque kilomètre, une pause avec animation et temps d’échange. Une simple tenue adaptée suffira. Au départ de la sortie collation offerte par l’association D2 ; possible mise à disposition d’une navette pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. .
Plourac’h Plourac’h 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 00 36 99
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English :
L’événement Balades estivales animées Plourac’h a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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