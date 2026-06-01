Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon dimanche 21 juin 2026.

Langon

Balade estivale sur les chemins des orgues

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Organiste titulaire de l’église Notre-Dame d’Auteuil à Paris

Grand Prix du concours international d’orgue de Paris

Œuvres de Duruflé, Vierne, Fauré, improvisation,… .

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 91 83 85 orgue.langon@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade estivale sur les chemins des orgues

L’événement Balade estivale sur les chemins des orgues Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud