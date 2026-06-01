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Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon

Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon

Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Gervais

Adresse : Eglise Saint Gervais

Ville : 33210 Langon

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Langon

Balade estivale sur les chemins des orgues

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Organiste titulaire de l’église Notre-Dame d’Auteuil à Paris
Grand Prix du concours international d’orgue de Paris
Œuvres de Duruflé, Vierne, Fauré, improvisation,…   .

Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 91 83 85  orgue.langon@yahoo.fr

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English : Balade estivale sur les chemins des orgues

L’événement Balade estivale sur les chemins des orgues Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud

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