Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon
Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon dimanche 21 juin 2026.
Langon
Balade estivale sur les chemins des orgues
Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organiste titulaire de l’église Notre-Dame d’Auteuil à Paris
Grand Prix du concours international d’orgue de Paris
Œuvres de Duruflé, Vierne, Fauré, improvisation,… .
Rue Saint-Gervais Eglise Saint Gervais Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 91 83 85 orgue.langon@yahoo.fr
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English : Balade estivale sur les chemins des orgues
L’événement Balade estivale sur les chemins des orgues Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud
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