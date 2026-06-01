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Les Copieurs en concert Don Camillo Langon

Les Copieurs en concert Don Camillo Langon

Les Copieurs en concert Don Camillo Langon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Don Camillo

Adresse : 9 Rue du Baron

Ville : 33210 Langon

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Langon

Les Copieurs en concert

Don Camillo 9 Rue du Baron Langon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Reprises pop rock, françaises et internationales
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Venez passer une belle soirée en musique !   .

Don Camillo 9 Rue du Baron Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 46 80 

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English : Les Copieurs en concert

L’événement Les Copieurs en concert Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud

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