Les Copieurs en concert Don Camillo Langon
Les Copieurs en concert Don Camillo Langon samedi 20 juin 2026.
Langon
Les Copieurs en concert
Don Camillo 9 Rue du Baron Langon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Reprises pop rock, françaises et internationales
Pensez à réserver
Venez passer une belle soirée en musique ! .
Don Camillo 9 Rue du Baron Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 46 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Copieurs en concert
L’événement Les Copieurs en concert Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Langon (Gironde)
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 20 juin 2026
- Balade estivale sur les chemins des orgues Rue Saint-Gervais Langon 21 juin 2026
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 26 juin 2026
- Les sorties sylvo de Racines en Canopées Langon 1 juillet 2026
- Visit’atelier Brins de Garonne Langon 20 juillet 2026