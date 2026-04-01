Aigné

Balade et animations autour du jardin à Aigné

Place de l’église Aigné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Découverte des projets autour des jardins partagés et particuliers dans le village d’Aigné, avec le collectif de la Maison pour tous et les Heureux jardiniers.

Un après-midi pour explorer les initiatives citoyennes pour une commune plus verte et plus solidaire.

14h à 17h troc plantes en partenariat avec le centre social de La Milesse

15h Balade guidée à travers le village, découverte du projet de Maison pour tous et visite de jardins collectifs et particuliers

17h Pot de l’amitié animé jeux de société, atelier couture, dégustation de productions du village.

*Accès libre, inscription conseillée pour la balade .

Place de l’église Aigné 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Discover shared and private garden projects in the village of Aigné, with the Maison pour tous collective and Les Heureux jardiniers.

L’événement Balade et animations autour du jardin à Aigné Aigné a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72