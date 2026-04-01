Balade et atelier aquarelle Maison de la randonnée Office de tourisme Le Val-d’Ajol

Le Val-d’Ajol

Balade et atelier aquarelle

Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:15:00

fin : 2026-04-25 16:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Balade et atelier aquarelle au Val d’Ajol pour l’ouverture de la saison de la randonnée. Thème de l’atelier: Autour des plantes et des oiseaux , goûter inclus.

Orchestré par l’office de tourisme.

GRATUIT sur réservation Place limitéeTout public

0 .

Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 79 45 12 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk and watercolor workshop in Val d’Ajol to open the hiking season. Workshop theme: Around plants and birds , snack included.

Orchestrated by the tourist office.

FREE with reservation Places limited

L’événement Balade et atelier aquarelle Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-04-09 par OT REMIREMONT