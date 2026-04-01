Balade et atelier aquarelle Maison de la randonnée Office de tourisme Le Val-d’Ajol
Balade et atelier aquarelle Maison de la randonnée Office de tourisme Le Val-d’Ajol samedi 25 avril 2026.
Le Val-d’Ajol
Balade et atelier aquarelle
Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:15:00
fin : 2026-04-25 16:45:00
Date(s) :
2026-04-25
Balade et atelier aquarelle au Val d’Ajol pour l’ouverture de la saison de la randonnée. Thème de l’atelier: Autour des plantes et des oiseaux , goûter inclus.
Orchestré par l’office de tourisme.
GRATUIT sur réservation Place limitéeTout public
0 .
Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 79 45 12 59
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English :
Walk and watercolor workshop in Val d’Ajol to open the hiking season. Workshop theme: Around plants and birds , snack included.
Orchestrated by the tourist office.
FREE with reservation Places limited
L’événement Balade et atelier aquarelle Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-04-09 par OT REMIREMONT
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