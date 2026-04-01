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Balade et atelier aquarelle Maison de la randonnée Office de tourisme Le Val-d’Ajol

Balade et atelier aquarelle Maison de la randonnée Office de tourisme Le Val-d’Ajol samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison de la randonnée Office de tourisme

Adresse : 58 Grande Rue

Ville : 88340 Le Val-d'Ajol

Département : Vosges

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Val-d’Ajol

Balade et atelier aquarelle

Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:15:00
fin : 2026-04-25 16:45:00

Date(s) :
2026-04-25

Balade et atelier aquarelle au Val d’Ajol pour l’ouverture de la saison de la randonnée. Thème de l’atelier: Autour des plantes et des oiseaux , goûter inclus.
Orchestré par l’office de tourisme.
GRATUIT sur réservation Place limitéeTout public
0  .

Maison de la randonnée Office de tourisme 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 79 45 12 59 

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English :

Walk and watercolor workshop in Val d’Ajol to open the hiking season. Workshop theme: Around plants and birds , snack included.
Orchestrated by the tourist office.
FREE with reservation Places limited

L’événement Balade et atelier aquarelle Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-04-09 par OT REMIREMONT

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