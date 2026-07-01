Balade et Barbecue des Estivades en Forterre Rue de l’Église Coulangeron
vendredi 10 juillet 2026 · Rue de l'Église · Coulangeron
Informations pratiques
Coulangeron
Balade et Barbecue des Estivades en Forterre
Rue de l’Église Parvis de l’église Coulangeron Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28
Balade et Barbecue des Estivades en Forterre.
10 juillet à COULANGERON parvis de l’église
17 juillet à DRUYESLES-BELLES-FONTAINES derrière la mairie, pré
24 juillet à OUANNE salle des fêtes.
31 juillet à COURSON-LESCARRIERES salle des fêtes.
7 août à SEMENTRON mairie
21 août à FOURONNES vers la mare
28 août à CHARENTENAY square
DEPART BALADE 18h00 / BARBECUE 19h30. Manifestation en extérieur sans inscription sans réservation. .
Rue de l’Église Parvis de l’église Coulangeron 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 contact@cc-puisayeforterre.fr
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English : Balade et Barbecue des Estivades en Forterre
L’événement Balade et Barbecue des Estivades en Forterre Coulangeron a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !