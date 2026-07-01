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AGENDA · Coulangeron

Balade et Barbecue des Estivades en Forterre Rue de l’Église Coulangeron

vendredi 10 juillet 2026 · Rue de l'Église · Coulangeron

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Parvis de l'église
Ville
89580 Coulangeron
Département
Yonne
Tarif

Coulangeron

Balade et Barbecue des Estivades en Forterre

Rue de l’Église Parvis de l’église Coulangeron Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Balade et Barbecue des Estivades en Forterre.
10 juillet à COULANGERON parvis de l’église
17 juillet à DRUYESLES-BELLES-FONTAINES derrière la mairie, pré
24 juillet à OUANNE salle des fêtes.
31 juillet à COURSON-LESCARRIERES salle des fêtes.
7 août à SEMENTRON mairie
21 août à FOURONNES vers la mare
28 août à CHARENTENAY square
DEPART BALADE 18h00 / BARBECUE 19h30. Manifestation en extérieur sans inscription sans réservation.   .

Rue de l’Église Parvis de l’église Coulangeron 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61  contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Balade et Barbecue des Estivades en Forterre

L’événement Balade et Barbecue des Estivades en Forterre Coulangeron a été mis à jour le 2026-06-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !