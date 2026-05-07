Gézoncourt

Balade et Conte Botanique en Petite Suisse Lorraine

Gézoncourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Dans un lieu enchanteur, en plein milieu de la Petite Suisse Lorraine, suivez les pas de Nicolas, guide nature, qui vous fera découvrir les plantes sauvages.

Au cours de la balade, vous aurez l’occasion d’entendre un conte botanique inédit, écrit par Story Time, Les deux arbres et le lierre . Vous aurez également l’occasion de gouter à une boisson chaude préparée avec une plante sauvage et de déguster une préparation culinaire, toujours à base de plantes sauvages.

Durée 2h30 environ Tout public

20 .

Gézoncourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62

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English :

In an enchanting setting, right in the middle of Lorraine’s Little Switzerland, follow in the footsteps of Nicolas, a nature guide, who will help you discover wild plants.

During the walk, you’ll hear an original botanical tale written by Story Time, Les deux arbres et le lierre (The two trees and the ivy). You’ll also have the chance to sample a hot drink made from a wild plant, and a culinary preparation based on wild plants.

Duration approx. 2h30

L’événement Balade et Conte Botanique en Petite Suisse Lorraine Gézoncourt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT PONT A MOUSSON