Balade et cueillette de champignons avec Michel Portal ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour
samedi 26 septembre 2026 · ENA Espace Numérique et d'Accueil · Freycenet-la-Tour
Informations pratiques
Freycenet-la-Tour
Balade et cueillette de champignons avec Michel Portal
ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Balade et cueillette de champignons avec Michel Portal Samedi 26 Septembre Gratuit Sur inscription
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ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr
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English :
Mushroom picking with Michel Portal Saturday, September 26 Free Registration required
L’événement Balade et cueillette de champignons avec Michel Portal Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal