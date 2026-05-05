Balade et fabrication de jouets avec la nature, Accueil du camping du lac Terre d’Auge, Pont-l’Évêque
Balade et fabrication de jouets avec la nature, Accueil du camping du lac Terre d’Auge, Pont-l’Évêque mercredi 28 octobre 2026.
Balade et fabrication de jouets avec la nature Mercredi 28 octobre, 14h00 Accueil du camping du lac Terre d’Auge Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Avec l’animateur nature Loïc Nicolle. Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos ancêtres. Land’art et bricolage nature seront pour nous les bases de cet après-midi artistique. Rdv à la réception du camping du Lac Terre d’Auge.
(Sur place/1h30) – Niveau 1
Accueil du camping du lac Terre d’Auge Accueil du camping du lac Terre d’Auge PONT-L’EVEQUE Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 12 77 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredauge-tourisme.fr »}]
Avec l’animateur nature Loïc Nicolle. Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos ancêtres. Land’art et bricolage nature seront pour nous le…
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