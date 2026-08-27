Balade et lecture de paysage à Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche
dimanche 18 octobre 2026 · Plateau de Gergovie · La Roche-Blanche
Informations pratiques
La Roche-Blanche
Balade et lecture de paysage à Gergovie
Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Prenez de la hauteur sur le plateau de Gergovie et apprenez à lire le paysage qui vous entoure.
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Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Get a bird’s-eye view of the Gergovia Plateau and learn to interpret the landscape around you.
L’événement Balade et lecture de paysage à Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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