Balade et lecture de paysage à Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche

dimanche 18 octobre 2026 · Plateau de Gergovie · La Roche-Blanche

Informations pratiques

La Roche-Blanche

Balade et lecture de paysage à Gergovie

Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Prenez de la hauteur sur le plateau de Gergovie et apprenez à lire le paysage qui vous entoure.

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Plateau de Gergovie Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Get a bird’s-eye view of the Gergovia Plateau and learn to interpret the landscape around you.

L’événement Balade et lecture de paysage à Gergovie La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme