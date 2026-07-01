Informations pratiques

Ostabat-Asme

Balade et pelote basque

Fronton d’Ostabat Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Après une jolie balade pédestre sur les hauteurs d’Ostabat, vous participez à une initiation de pelote basque sur le fronton du village. Bien plus qu’un simple sport, c’est une véritable tradition ancrée dans la culture locale. Au fil des explications, votre guide vous initie aux différentes disciplines de ce sport emblématique et de jeux traditionnels la main nue (balle frappée directement avec les mains), la pala (raquette en bois) et enfin, le chistera (panier en osier fixé à un gant de cuir).Niveau facile. Dénivelé +150 m. Age minimum 6 ans. Avoir une condition physique minimale pour marcher en montagne. Equipement à prévoir Sac à dos, eau, vêtements de sport, chaussures dotées d’une semelle crantée (chaussures de sport), coupe-vent. .

Fronton d’Ostabat Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 37 05 77 mendigaiak@gmail.com

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English : Balade et pelote basque

L’événement Balade et pelote basque Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque