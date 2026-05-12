Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme
Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme jeudi 30 juillet 2026.
Ostabat-Asme
Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu
Haranbeltz Ostabat-Asme Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Découvrez la chapelle d’Haranbeltz, joyau patrimonial au charme intemporel avec une visite commentée accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire de la chapelle et laissez-vous surprendre par la richesse de ses décors sur bois, témoignages d’un savoir-faire artisanal unique. Ensuite, flânez à votre rythme dans ce lieu chargé d’histoire et imprégnez-vous de son atmosphère paisible. .
Haranbeltz Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 95 66
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English : Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu
L’événement Visite commentée de la chapelle d’Haranbeltz en continu Ostabat-Asme a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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