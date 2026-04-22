Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé
Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé dimanche 7 juin 2026.
Rigny-Ussé
Balade et scène ouverte au bord de l’Indre
Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !
Envie d’un après-midi qui change ?
Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique
Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !
Envie d’un après-midi qui change ?
Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique
Mais attention… ce n’est pas qu’une simple balade !
Une scène ouverte vous attend pour révéler votre talent musical
guitare
chant
percussions
… ou même solo de casserole si vous êtes audacieux !
Que vous soyez artiste confirmé, chanteur de salle de bain ou simple amateur de bonne humeur, le micro est à vous
Au programme
balade à pied
balade à vélo
musique et bonne ambiance .
Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
On June 7 in Rigny-Ussé, we walk, we cycle? and we sing!
Fancy an afternoon with a difference?
Head for the banks of the Indre for a walk or bike ride in a magnificent setting
L’événement Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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