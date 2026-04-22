Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé

Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé

Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé dimanche 7 juin 2026.

Ville : 37420 Rigny-Ussé

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Rigny-Ussé

Balade et scène ouverte au bord de l’Indre

Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !

Envie d’un après-midi qui change ?
Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique
Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !

Envie d’un après-midi qui change ?
Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique

Mais attention… ce n’est pas qu’une simple balade !
Une scène ouverte vous attend pour révéler votre talent musical
guitare
chant
percussions
… ou même solo de casserole si vous êtes audacieux !

Que vous soyez artiste confirmé, chanteur de salle de bain ou simple amateur de bonne humeur, le micro est à vous

Au programme
balade à pied
balade à vélo
musique et bonne ambiance   .

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 7 in Rigny-Ussé, we walk, we cycle? and we sing!

Fancy an afternoon with a difference?
Head for the banks of the Indre for a walk or bike ride in a magnificent setting

L’événement Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Rigny-Ussé (Indre-et-Loire)