Rigny-Ussé

Balade et scène ouverte au bord de l’Indre

Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !

Envie d’un après-midi qui change ?

Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique

Le 7 juin à Rigny-Ussé, on marche, on pédale… et on chante !

Envie d’un après-midi qui change ?

Direction les bords de l’Indre pour une balade à pied ou à vélo dans un cadre magnifique

Mais attention… ce n’est pas qu’une simple balade !

Une scène ouverte vous attend pour révéler votre talent musical

guitare

chant

percussions

… ou même solo de casserole si vous êtes audacieux !

Que vous soyez artiste confirmé, chanteur de salle de bain ou simple amateur de bonne humeur, le micro est à vous

Au programme

balade à pied

balade à vélo

musique et bonne ambiance .

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

On June 7 in Rigny-Ussé, we walk, we cycle? and we sing!

Fancy an afternoon with a difference?

Head for the banks of the Indre for a walk or bike ride in a magnificent setting

L’événement Balade et scène ouverte au bord de l’Indre Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme