Aureille

Balade et visite Voyage aromatique au cœur des Alpilles

Dimanche 3 mai 2026 de 10h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Balade botanique à la découverte des plantes aromatiques sauvages des Alpilles et initiation à l’aromathérapie à travers les huiles essentielles cultivées sur place.

Phytopause et Oli dis Aupiho Aureille

Voyage aromatique au cœur des Alpilles

Balade botanique à la découverte des plantes aromatiques sauvages des Alpilles et initiation à l’aromathérapie à travers les huiles essentielles cultivées sur place.

Phytopause et Oli dis Aupiho Aureille .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

A botanical walk to discover the wild aromatic plants of the Alpilles and an introduction to aromatherapy using essential oils grown on site.

Phytopause and Oli dis Aupiho Aureille

L’événement Balade et visite Voyage aromatique au cœur des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles