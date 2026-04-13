Balade familiale à vélo dans les vignes + dégustation 63, Tiers Lieu / Médiathèque La Licorne, Saint-Germain-Lembron

Balade familiale à vélo dans les vignes + dégustation 63 Samedi 23 mai, 16h00 Tiers Lieu / Médiathèque La Licorne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo, le mois national dédié à la découverte du vélo sous toutes ses formes, le Tiers Lieu La Licorne de St Germain Lembron (63), le Domaine Sauvat à Boudes et Karine, éducatrice sportive spécialiste vélo KarYA Sport 63 (récemment labellisée Vignobles & Découvertes) vous proposent une balade à vélo familiale de 15 kms à travers le vignoble de Boudes et ses paysages volcaniques.

Mai à Vélo, c’est l’occasion parfaite de remettre le vélo au cœur de nos déplacements, de partager un moment simple en plein air et de découvrir son territoire autrement. Et quoi de mieux qu’une sortie nature suivie d’une dégustation au domaine pour célébrer ce mois dédié à la mobilité douce ?

Nous vous donnons rendez‑vous samedi 23 mai à 16h, à l’association La Licorne à Saint‑Germain‑Lembron 63, pour une boucle accessible à tous, entre petites routes et petits chemins, (bons en gravel à 80%). Pas besoin d’être très sporitf ou fan absolu de vélo pour réussir cette balade plutôt touristique.

La balade fera une alte vers 18h au domaine Sauvat, où vous profiterez d’une pause dégustation : deux vins pour les adultes et du sirop de plantes sauvages pour les enfants, dans une ambiance douce et conviviale.

Retour à la Licorne pour 19h30 environ.

Informations pratiques

Parcours familial : 15 kms avec un dénivelé positif de 150 metres en boucle

Allure faible

Limité à 25 participants

Vélo personnel + casque obligatoire + bouteille d’eau chacun

Tarifs : 5 € / adulte – Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire : 06 18 70 93 81

Un moment simple, sportif et gourmand, pour célébrer Mai à Vélo en famille ou entre amis, au cœur du vignoble de Boudes.

On a hâte de partager cette belle sortie avec vous =)

PS : accessible aux personnes avec un handicap auditif, car rouler à vélo et déguster c’est possible, mais il n’y aura pas de traducteurs LSF.

Tiers Lieu / Médiathèque La Licorne 09 route de brioude 63340 Saint-Germain-Lembron 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 70 93 81 »}]

On vous propose une balade à vélo familiale de 15 kms à travers le vignoble de Boudes 63 et ses paysages volcaniques, ainsi qu’une dégustation au domaine.

Karine Thirion