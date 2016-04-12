Balade familiale à Vélo – Dimanche 19 juillet de Compiègne à la cité des bateliers (Longueil-Annel). Départ 11:00, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Informations pratiques

Balade familiale à Vélo – Dimanche 19 juillet de Compiègne à la cité des bateliers (Longueil-Annel). Départ 11:00 Dimanche 19 juillet, 11h00 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Balade VélOOise à partir de Compiègne – Dimanche 19 juillet Envie d’une belle sortie à vélo en famille ou entre amis ? Nous vous proposons une balade au départ de l’atelier VélOOise à destination de la Cité des Bateliers à Longueil-Annel, qui fête cette année son 26ᵉ anniversaire. Départ à 11 h 00 Atelier VélOOise – Grandes Ecuries du Roy – 6 rue de la ProcessionSur place, vous pourrez profiter de nombreuses animations : Buvette et restauration. Concerts et animations.⚓ Visite de la Cité des Bateliers. Croisières sur l’Oise avec L’Escapade. Le programme de la journée est ici :https://www.citedesbateliers.com/agenda/26e-anniversaire-de-la-cite-des-bateliers/ ⛴️ Si vous souhaitez faire une croisière d’une heure sur l’Oise, nous vous conseillons de réserver dès maintenant. Les places sont limitées et les départs affichent souvent complet. Réservation des croisières :https://boutique.deuxvallees.fr/nos-croisieres/croisiere-evenementielle-1h La balade est ouverte à tous, mais si vous voulez soutenir nos actions, votre adhésion est la bienvenue ! https://www.velooise.fr/2016/04/12/adherer/ Au plaisir de partager cette belle journée avec vous Toute l’équipe des bénévoles de VélOOise Compiègne

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-familiale-a-velo-dimanche-19-juillet-de-compiegne-a-la-cite-des-bateliers-longueil-annel-depart-1100/ »}] [{« link »: « https://www.citedesbateliers.com/agenda/26e-anniversaire-de-la-cite-des-bateliers/ »}, {« link »: « https://boutique.deuxvallees.fr/nos-croisieres/croisiere-evenementielle-1h »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/2016/04/12/adherer/ »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-familiale-a-velo-dimanche-19-juillet-de-compiegne-a-la-cite-des-bateliers-longueil-annel-depart-1100/ »}]

Balade VélOOise à partir de Compiègne – Dimanche 19 juillet Envie d’une belle