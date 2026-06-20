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Balade familiale dans la Reculée parking Mesnay

Balade familiale dans la Reculée parking Mesnay vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
parking
Adresse
Cartonnerie de Mesnay
Ville
39600 Mesnay
Département
Jura
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mesnay

Balade familiale dans la Reculée

parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez en famille dans la Reculée des Planches pour une balade facile et pleine de surprises à la découverte des animaux et des secrets de la nature… sans oublier un peu d’histoire !

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Durée environ 2 h.   .

parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34  contact@cdj-tourisme.com

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English : Balade familiale dans la Reculée

L’événement Balade familiale dans la Reculée Mesnay a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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