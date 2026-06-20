Balade familiale dans la Reculée parking Mesnay

Mesnay

Balade familiale dans la Reculée

parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez en famille dans la Reculée des Planches pour une balade facile et pleine de surprises à la découverte des animaux et des secrets de la nature… sans oublier un peu d’histoire !

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Durée environ 2 h. .

parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade familiale dans la Reculée

L’événement Balade familiale dans la Reculée Mesnay a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA