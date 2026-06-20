Balade familiale dans la Reculée parking Mesnay
Balade familiale dans la Reculée parking Mesnay vendredi 10 juillet 2026.
Mesnay
Balade familiale dans la Reculée
parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Venez en famille dans la Reculée des Planches pour une balade facile et pleine de surprises à la découverte des animaux et des secrets de la nature… sans oublier un peu d’histoire !
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Durée environ 2 h. .
parking Cartonnerie de Mesnay Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Balade familiale dans la Reculée
L’événement Balade familiale dans la Reculée Mesnay a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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