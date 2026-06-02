Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire Courvières
Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire Courvières mardi 7 juillet 2026.
Courvières
Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire
Rdv parking Lapiaz de la chapelle Courvières Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Animé par la CPIE Haut-Doubs.
Partez sur le lapiaz de Courvières, un décor sculpté par le temps où la roche et la nature se mêlent dans un paysage surprenant et apprenez-en plus sur la formation du Jura. Rencontrez un agriculteur qui vous expliquera son activité sur une terre où l’eau n’est pas visible… Etes-vous prêts à explorer les mystères du karst ? .
Rdv parking Lapiaz de la chapelle Courvières 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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L’événement Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire Courvières a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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