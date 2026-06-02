Courvières

Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire

Rdv parking Lapiaz de la chapelle Courvières Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Animé par la CPIE Haut-Doubs.

Partez sur le lapiaz de Courvières, un décor sculpté par le temps où la roche et la nature se mêlent dans un paysage surprenant et apprenez-en plus sur la formation du Jura. Rencontrez un agriculteur qui vous expliquera son activité sur une terre où l’eau n’est pas visible… Etes-vous prêts à explorer les mystères du karst ? .

Rdv parking Lapiaz de la chapelle Courvières 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English :

L’événement Balade Fankarstique à Courvières Quand la pierre raconte son histoire Courvières a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS