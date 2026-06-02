Courvières

S’émerveiller de nos capacités d’orienteur

Parking Lapiaz de la chapelle Courvières Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

L’orientation, c’est une invitation à la vadrouille en autonomie au jeu de piste, en toute sécurité. Découvrez les bases de la lecture de carte et du repérage dans l’espace. Une initiation avec carte et boussole, à vivre en famille.

Fanny Girod, accompagnateur moyenne montagne, pratiquant de la course d’orientation en club et compétition, sera votre guide pour cette expérience. Public familial, à partir de 6 ans (l’enfant doit être marcheur). .

Parking Lapiaz de la chapelle Courvières 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement S’émerveiller de nos capacités d’orienteur Courvières a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS