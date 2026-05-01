Balade fleurie Nestier
Balade fleurie Nestier jeudi 14 mai 2026.
Nestier
Balade fleurie
NESTIER Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Suivez Christine pour une balade fleurie au départ des Ocybelles et l’observation des cigognes !
A partir de 5 ans
Tarif 30€ adulte et 20€/enfant
Tarif famille (à partir de 3 enfants) 20€/personne
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
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NESTIER Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr
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English :
Follow Christine for a flowery stroll from Les Ocybelles and stork-watching!
Ages 5 and up
Price: 30? per adult and 20? per child
Family price (3 children or more): 20?/person
Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr
L’événement Balade fleurie Nestier a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65