Nistos

Balade fleurie

à Cap Nestès NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Suivez Christine pour une balade fleurie en montagne et découvrir les belles couleurs d’altitude.

Rendez-vous à Nistos-Cap Nestès de 9h à 12h.

Tarif 25€ adulte et 20€/enfant jusqu’à 17 ans

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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à Cap Nestès NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

Follow Christine for a flower walk in the mountains and discover the beautiful colors of altitude.

Meet at Nistos-Cap Nestès from 9am to 12pm.

Price: 25€/adult and 20€/children up to 17 years old

Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Balade fleurie Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65