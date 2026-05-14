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Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt

Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt

Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Route de Frenelle la Petite

Adresse : Cimetière

Ville : 88500 Juvaincourt

Département : Vosges

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Juvaincourt

Balade Forestière

Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Balade Forestière
Cimetière
Découverte de la forêt (plantes, animaux, …) par l’observation, de l’écoute et des jeux. Balade de 3km.
Dès 3 ans.
Sur réservation avant le 10 juillet à 17h00 par téléphone ou mail.
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0  .

Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69  association.hirrus@orange.fr

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English :

Forest walk
Cemetery
Discover the forest (plants, animals, etc.) through observation, listening and games. 3km walk.
Ages 3 and up.
Reservations required by 5:00 pm on July 10, by phone or e-mail.
Suggested by the Hirrus association.

L’événement Balade Forestière Juvaincourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT