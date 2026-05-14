Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt
Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt samedi 11 juillet 2026.
Juvaincourt
Balade Forestière
Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Balade Forestière
Cimetière
Découverte de la forêt (plantes, animaux, …) par l’observation, de l’écoute et des jeux. Balade de 3km.
Dès 3 ans.
Sur réservation avant le 10 juillet à 17h00 par téléphone ou mail.
Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public
0 .
Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr
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English :
Forest walk
Cemetery
Discover the forest (plants, animals, etc.) through observation, listening and games. 3km walk.
Ages 3 and up.
Reservations required by 5:00 pm on July 10, by phone or e-mail.
Suggested by the Hirrus association.
L’événement Balade Forestière Juvaincourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT