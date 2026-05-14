Balade Forestière Route de Frenelle la Petite Juvaincourt

Juvaincourt

Balade Forestière

Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Balade Forestière

Cimetière

Découverte de la forêt (plantes, animaux, …) par l’observation, de l’écoute et des jeux. Balade de 3km.

Dès 3 ans.

Sur réservation avant le 10 juillet à 17h00 par téléphone ou mail.

Sortie proposée par l’association Hirrus.Tout public

0 .

Route de Frenelle la Petite Cimetière Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 75 31 79 69 association.hirrus@orange.fr

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English :

Forest walk

Cemetery

Discover the forest (plants, animals, etc.) through observation, listening and games. 3km walk.

Ages 3 and up.

Reservations required by 5:00 pm on July 10, by phone or e-mail.

Suggested by the Hirrus association.

L’événement Balade Forestière Juvaincourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MIRECOURT