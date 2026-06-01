Roulage Piste de Karting Juvaincourt

Juvaincourt

Roulage

Piste de Karting 240 rue de Champagne Juvaincourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:45:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’école de pilotage Rookies Moto Club de Lunéville propose aux petits pilotes en herbe une session d’initiation à juvaincourt. À partir de 6 ans 13 ans. Nous organisons une session d’1h30 sur plateau derrière le circuit dont 10 minutes sur demi circuit ! Afin de rendre plus accessible nos cours d’initiations, nous diversifions nos localisations. Merci de sélectionner le créneau et la cylindrée adéquate, en cas de question n’hésitez pas à nous contacter par mail motoclub.luneville@outlook.fr

Inscription cliquer sur réserver

Restauration sur place.Tout public

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Piste de Karting 240 rue de Champagne Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 80 14 93 99 motoclub.luneville@outlook.fr

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English :

The Rookies Moto Club de Lunéville riding school offers budding young riders an introductory session at juvaincourt. From age 6 13. We organize a 1h30 session on a plateau behind the circuit, including 10 minutes on a half-circuit! To make our introductory courses more accessible, we’re diversifying our locations. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us by e-mail motoclub.luneville@outlook.fr

Registration click on book

Catering on site.

L’événement Roulage Juvaincourt a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MIRECOURT