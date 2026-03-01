Balade, formation découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles Sainte-Maure-de-Touraine

Balade, formation découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles

33 rue guillaume louis Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Samedi 2026-03-28 14:30:00

2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et redécouvrez leurs délicieuses saveurs oubliées. Au cœur d’un parc féérique privé que vous explorerez en notre compagnie (ouvert exceptionnellement au public à cette occasion et sur réservation uniquement)

33 rue guillaume louis Sainte-Maure-de-Touraine 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Come and learn how to recognize wild edible plants and rediscover their delicious, forgotten flavors. In the heart of an enchanting private park that you’ll explore with us (open to the public on this occasion, by reservation only)

