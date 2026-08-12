UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Balade fripes Place du Calvaire Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Place du Calvaire · Rennes

Balade fripes Place du Calvaire Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Place du Calvaire
Adresse
Place du Calvaire, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Balade fripes Place du Calvaire Rennes Samedi 26 septembre, 10h45 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet

Circuit découverte de lieux d’achat de vêtements de seconde main.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T12:45:00.000+02:00

1
 http://bit.ly/rennes_zerodechet

Place du Calvaire Place du Calvaire, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)