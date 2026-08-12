AGENDA · Rennes
Balade fripes Place du Calvaire Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Place du Calvaire · Rennes
Informations pratiques
Balade fripes Place du Calvaire Rennes Samedi 26 septembre, 10h45 Ille-et-Vilaine
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet
Circuit découverte de lieux d’achat de vêtements de seconde main.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:45:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T12:45:00.000+02:00
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http://bit.ly/rennes_zerodechet
Place du Calvaire Place du Calvaire, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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