Informations pratiques

Balade fripes Place du Calvaire Rennes Mercredi 30 septembre, 10h45 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet

Circuit découverte de lieux d’achat de vêtements de seconde main.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T10:45:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T12:45:00.000+02:00

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http://bit.ly/rennes_zerodechet

Place du Calvaire Place du Calvaire, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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