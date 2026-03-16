Balade géologique autour de Pont-Scorff

Riantec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Balade géologique en bordure de la Petite Mer de Gâvres ou atelier géologique en intérieur selon météo, animés par Samuel Piriou géologue. .

Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Riantec a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56