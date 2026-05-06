Montady

BALADE GOLDEN HOUR AU DOMAINE

Chemin de Soustres Montady Hérault

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-18 2026-07-24 2026-08-01

Balade dans les vignes au coucher de soleil suivie d’une visite de la cave du domaine, d’une dégustation de vins accompagnée de planches dînatoires de fromages et charcuteries.

Balade dans les vignes au coucher de soleil suivie d’une visite de la cave du domaine, d’une dégustation de vins accompagnée de planches dînatoires de fromages et charcuteries.

Le rendez-vous gourmand comprend

– la balade dans les vignes au coucher de soleil sur la colline d’Ensérune (vue panoramique à 360°)

– le guidage pour découvrir la viticulture, les cépages, les travaux de la vigne, l’histoire du lieu et du domaine, les paysages des coteaux d’Ensérune

– la dégustation de plein air lors de la séance shooting (prise de vue) de la golden hour (heure dorée du coucher de soleil)

– la visite nocturne de la cave

– la dégustation gourmande et commentée au caveau des cuvées du Domaine de Soustres

– les planches dînatoires de charcuterie et de fromages d’Occitanie (et d’Auvergne), avec olives Lucques, confits de vin…

Durée 3h30 .

Chemin de Soustres Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 43 75 contact@domaine-de-soustres.fr

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English :

Stroll through the vineyards at sunset, followed by a visit to the winery and a wine tasting accompanied by cheese and charcuterie platters.

L’événement BALADE GOLDEN HOUR AU DOMAINE Montady a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT LA DOMITIENNE