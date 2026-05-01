RENDEZ-VOUS GOURMAND Montady

Montady

RENDEZ-VOUS GOURMAND

Chemin de Soustres Montady Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-15 2026-07-11 2026-09-04

Balade dans les vignes au coucher de soleil sur le thème de l’histoire du vin à Ensérune de l’Antiquité à nos jours suivie d’une visite de la cave du domaine, d’une dégustation de vins accompagnée de planches dînatoires de fromages et charcuteries, organisée avec le Guide BAO Hérault et Aude.

Balade dans les vignes au coucher de soleil sur le thème de l’histoire du vin à Ensérune de l’Antiquité à nos jours suivie d’une visite de la cave du domaine, d’une dégustation de vins accompagnée de planches dînatoires de fromages et charcuteries, organisée avec le Guide BAO Hérault et Aude.

Le rendez-vous gourmand comprend

– la balade dans les vignes au coucher de soleil sur la colline d’Ensérune (vue panoramique à 360°)

– le guidage par Anaïs de DOMITI’Ana (Guide conférencière & Œnotourisme) sur le thème du Vin à Ensérune de l’Antiquité à nos jours

– la dégustation de plein air lors de la séance shooting (prise de vue) de la golden hour (heure dorée du coucher de soleil)

– la visite nocturne de la cave

– la dégustation gourmande et commentée au caveau des cuvées du Domaine de Soustres

– les planches dînatoires de charcuterie et de fromages d’Occitanie (et d’Auvergne), avec olives Lucques, confits de vin…

Réduction de 10% sur les vins du domaine pour les participants

Durée 3h30 .

Chemin de Soustres Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 43 75 contact@domaine-de-soustres.fr

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English :

Sunset stroll through the vineyards on the theme of the history of wine at Ensérune from antiquity to the present day, followed by a visit to the estate’s cellar and a wine tasting accompanied by cheese and charcuterie platters, organized with the BAO Guide Hérault and Aude.

L’événement RENDEZ-VOUS GOURMAND Montady a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT LA DOMITIENNE