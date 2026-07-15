Informations pratiques

Paziols

BALADE GOURMANDE AU DOMAINE BERTRAND BERGÉ

38 Avenue du Roussillon Paziols Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Embarquez à bord de notre P4 pour une balade gourmande au cœur du vignoble. Des vignes jusqu’à la cave, laissez-vous guider à travers nos paysages, notre histoire et notre savoir-faire, le tout rythmé par 5 accords mets & vins soigneusement imaginés pour éveiller vos papilles.

Au programme

Une immersion au cœur du terroir

Une balade conviviale en P4

La dégustation de 5 de nos cuvées

Des accords gourmands autour de produits locaux

Une expérience unique à partager en famille ou entre amis

Que vous soyez amateur de vin, épicurien ou simplement curieux, cette balade promet un moment de découverte, de gourmandise et de convivialité.

Les places étant limitées, pensez à réserver votre aventure !

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38 Avenue du Roussillon Paziols 11350 Aude Occitanie +33 6 31 89 42 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hop aboard our P4 for a gourmet tour through the heart of the vineyards. From the vineyards to the cellar, let us guide you through our landscapes, our history, and our expertise—all accompanied by five carefully curated food-and-wine pairings designed to delight your taste buds.

On the agenda:

An immersion in the heart of the terroir

A convivial ride in the P4

A tasting of five of our vintages

Gourmet pairings featuring local products

A unique experience to share with family or friends

Whether you’re a wine lover, a foodie, or simply curious, this tour promises a moment of discovery, culinary delight, and good company.

Since space is limited, be sure to reserve your spot for this adventure!

L’événement BALADE GOURMANDE AU DOMAINE BERTRAND BERGÉ Paziols a été mis à jour le 2026-07-15 par