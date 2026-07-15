BALADE GOURMANDE AU DOMAINE BERTRAND BERGÉ Paziols
mardi 4 août 2026 · Paziols
Informations pratiques
Paziols
BALADE GOURMANDE AU DOMAINE BERTRAND BERGÉ
38 Avenue du Roussillon Paziols Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Embarquez à bord de notre P4 pour une balade gourmande au cœur du vignoble. Des vignes jusqu’à la cave, laissez-vous guider à travers nos paysages, notre histoire et notre savoir-faire, le tout rythmé par 5 accords mets & vins soigneusement imaginés pour éveiller vos papilles.
Au programme
Une immersion au cœur du terroir
Une balade conviviale en P4
La dégustation de 5 de nos cuvées
Des accords gourmands autour de produits locaux
Une expérience unique à partager en famille ou entre amis
Que vous soyez amateur de vin, épicurien ou simplement curieux, cette balade promet un moment de découverte, de gourmandise et de convivialité.
Les places étant limitées, pensez à réserver votre aventure !
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38 Avenue du Roussillon Paziols 11350 Aude Occitanie +33 6 31 89 42 33
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English :
Hop aboard our P4 for a gourmet tour through the heart of the vineyards. From the vineyards to the cellar, let us guide you through our landscapes, our history, and our expertise—all accompanied by five carefully curated food-and-wine pairings designed to delight your taste buds.
On the agenda:
An immersion in the heart of the terroir
A convivial ride in the P4
A tasting of five of our vintages
Gourmet pairings featuring local products
A unique experience to share with family or friends
Whether you’re a wine lover, a foodie, or simply curious, this tour promises a moment of discovery, culinary delight, and good company.
Since space is limited, be sure to reserve your spot for this adventure!
L’événement BALADE GOURMANDE AU DOMAINE BERTRAND BERGÉ Paziols a été mis à jour le 2026-07-15 par
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