Balade gourmande Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Mairie · Beaumont-la-Ferrière
Informations pratiques
Beaumont-la-Ferrière
Balade gourmande
Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière Beaumont-la-Ferrière Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade gourmande avec 3 pauses dégustation en présence de producteurs locaux pour faire découvrir leurs produits et présenter leur activité. Balade d’environ 6km puis pique-nique tiré du sac. .
Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière Beaumont-la-Ferrière 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 99 07 o.t.premery@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade gourmande
L’événement Balade gourmande Beaumont-la-Ferrière a été mis à jour le 2026-07-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme