dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Mairie · Beaumont-la-Ferrière

Informations pratiques

Beaumont-la-Ferrière

Balade gourmande

Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière Beaumont-la-Ferrière Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Balade gourmande avec 3 pauses dégustation en présence de producteurs locaux pour faire découvrir leurs produits et présenter leur activité. Balade d’environ 6km puis pique-nique tiré du sac. .

Place de la Mairie Beaumont-la-Ferrière Beaumont-la-Ferrière 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 99 07 o.t.premery@gmail.com

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English : Balade gourmande

L’événement Balade gourmande Beaumont-la-Ferrière a été mis à jour le 2026-07-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme