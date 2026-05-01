Balade gourmande Salle des associations Bussac-Forêt

Bussac-Forêt

Balade gourmande

Salle des associations 60 route de Saint Savin Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A travers bois et pistes circuit de 10 km, rendez vous devant la salle des associations à 17h.

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Salle des associations 60 route de Saint Savin Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 14 05 20

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English :

A 10 km circuit through woods and tracks, meet in front of the salle des associations at 5pm.

L’événement Balade gourmande Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge