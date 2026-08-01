Informations pratiques

Castelnau-sur-Gupie

Balade Gourmande

Place de la Halle Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Les Vignerons du Marmandais organisent une Balade Gourmande ouverte à tous, destinée à faire découvrir les paysages, les vins des côtes du Marmandais et l’Abouriou, cépage emblèmatique de notre territoire et les savoir-faire qui font l’identité des Côtes du Marmandais.

Au départ de la place de la halle, les participants emprunteront un parcours de 5 kilomètres à travers les coteaux du Marmandais. Cette promenade, accessible au plus grand nombre, sera ponctuée de haltes gourmandes associant dégustation des vins de l’appellation, menu gourmand et rencontres avec les vignerons.

Réservation obligatoire (prévoir une lampe frontale, apporter ses couverts et prévoir une bouteille d’eau). Animation musicale à l’arrivée. .

Place de la Halle Castelnau-sur-Gupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 74 78 90 contact@cotesdumarmandais.com

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English : Balade Gourmande

L’événement Balade Gourmande Castelnau-sur-Gupie a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Val de Garonne