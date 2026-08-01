Balade Gourmande Castelnau-sur-Gupie
mercredi 19 août 2026 · Castelnau-sur-Gupie
Informations pratiques
Castelnau-sur-Gupie
Balade Gourmande
Place de la Halle Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Les Vignerons du Marmandais organisent une Balade Gourmande ouverte à tous, destinée à faire découvrir les paysages, les vins des côtes du Marmandais et l’Abouriou, cépage emblèmatique de notre territoire et les savoir-faire qui font l’identité des Côtes du Marmandais.
Au départ de la place de la halle, les participants emprunteront un parcours de 5 kilomètres à travers les coteaux du Marmandais. Cette promenade, accessible au plus grand nombre, sera ponctuée de haltes gourmandes associant dégustation des vins de l’appellation, menu gourmand et rencontres avec les vignerons.
Réservation obligatoire (prévoir une lampe frontale, apporter ses couverts et prévoir une bouteille d’eau). Animation musicale à l’arrivée. .
Place de la Halle Castelnau-sur-Gupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 74 78 90 contact@cotesdumarmandais.com
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English : Balade Gourmande
L’événement Balade Gourmande Castelnau-sur-Gupie a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Val de Garonne