Balade Gourmande Salle des sports de Cocumont Cocumont

Cocumont

Balade Gourmande

Salle des sports de Cocumont Avenue de l’Abouriou Cocumont Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les Vignerons du Marmandais organisent une Balade Gourmande ouverte à tous, destinée à faire découvrir les paysages, les vins et les savoir-faire qui font l’identité des Côtes du Marmandais.

Au départ de la Salle des Sports de Cocumont, les participants emprunteront un parcours de 5 kilomètres à travers les coteaux du Marmandais. Cette promenade, accessible au plus grand nombre, sera ponctuée de quatre haltes gourmandes associant dégustation des vins de l’appellation, menu gourmand et rencontres avec les vignerons.

Réservation obligatoire (prévoir une lampe frontale, apporter ses couverts et prévoir une bouteille d’eau). Animation musicale à l’arrivée. .

Salle des sports de Cocumont Avenue de l’Abouriou Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 31 61 62 contact@cotesdumarmandais.com

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English : Balade Gourmande

L’événement Balade Gourmande Cocumont a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Val de Garonne