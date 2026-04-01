Vatan

Balade gourmande des Toqués

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les Toqués du Fourneau vous invitent à une soirée gourmande à la salle des fêtes de Vatan.

Au programme une balade gastronomique accompagnée d’une ambiance musicale pour partager un moment convivial.

Réservations au 06 63 54 04 51 avant le 9 avril.

Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’une soirée placée sous le signe de la gastronomie et du partage. 40 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 54 04 51

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English :

Les Toqués du Fourneau invite you to a gourmet evening at the Vatan village hall.

L’événement Balade gourmande des Toqués Vatan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Champs d’Amour