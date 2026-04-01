Balade gourmande des Toqués Vatan
Balade gourmande des Toqués Vatan samedi 18 avril 2026.
Vatan
Balade gourmande des Toqués
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les Toqués du Fourneau vous invitent à une soirée gourmande à la salle des fêtes de Vatan.
Au programme une balade gastronomique accompagnée d’une ambiance musicale pour partager un moment convivial.
Réservations au 06 63 54 04 51 avant le 9 avril.
Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’une soirée placée sous le signe de la gastronomie et du partage. 40 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 63 54 04 51
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English :
Les Toqués du Fourneau invite you to a gourmet evening at the Vatan village hall.
L’événement Balade gourmande des Toqués Vatan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Champs d’Amour
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