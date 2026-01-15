Foire de Printemps Vatan
Foire de Printemps Vatan samedi 18 avril 2026.
Foire de Printemps
Place de la République Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Venez profiter de la Foire de Printemps à Vatan le week-end du 18 et 19 avril 2026 !
Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République, organisée par la Mairie.
Brocante (organisée par Vatan en Fête) uniquement le samedi, sans réservation, installation à partir de 6h et ouverture au public à 8h (Rue Grande et Avenue de la Libération).
Exposition et conférences à la Mairie le dimanche avec Romain Guignard Association. .
Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31
English :
Come and enjoy the Spring Fair in Vatan on the weekend of April 26-27, 2025.
