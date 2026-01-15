Foire de Printemps

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Venez profiter de la Foire de Printemps à Vatan le week-end du 18 et 19 avril 2026 !

Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République, organisée par la Mairie.

Brocante (organisée par Vatan en Fête) uniquement le samedi, sans réservation, installation à partir de 6h et ouverture au public à 8h (Rue Grande et Avenue de la Libération).

Exposition et conférences à la Mairie le dimanche avec Romain Guignard Association. .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Spring Fair in Vatan on the weekend of April 26-27, 2025.

L’événement Foire de Printemps Vatan a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Champs d’Amour