Festival Vatan Le Retour du Son

Salle des Fêtes Vatan Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Festival Vatan Le Retour du Son revient le samedi 30 mai 2026 pour fêter ses 7 ans ! Aux influences rock, il réunit des artistes confirmés qui sauront ravir vos oreilles.

Depuis 2018, les groupes invités mettent l’ambiance et enchantent les festivaliers. Pour cette nouvelle édition 2026, l’ambiance sera également au rendez-vous ! Un marché d’artisans et de créateurs complètera la soirée. Venez fêter la musique, rendez-vous à la Salle des Fêtes. 10 .

Salle des Fêtes Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 85 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vatan Le Retour du Son Festival returns on Saturday, May 30, 2026 to celebrate its 7th anniversary! The rock-influenced festival features established artists who will delight your ears.

L’événement Festival Vatan Le Retour du Son Vatan a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Champs d’Amour