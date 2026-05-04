Festival En Pratiques#6 Vatan
Festival En Pratiques#6 Vatan vendredi 12 juin 2026.
Vatan
Festival En Pratiques#6
Place Pillain Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Le festival biennal En Pratiques est le temps fort des rencontres entre publics et artistes. Créé en 2016, c’est un festival pluridisciplinaire qui fête donc en 2026 ses 10 ans d’existence !Familles
Le projet de La Pratique Atelier de fabrique artistique est d’accueillir des artistes en création , en recherche , en réflexion tout au long de l’année. Grâce à ses espaces de travail, La Pratique permet aux artistes d’approfondir et de développer autrement leurs projets ; ils peuvent ainsi s’autoriser ou s’attacher à expérimenter davantage. La ligne directrice de cette édition est le territoire, avec des équipes
artistiques issues de la Région Centre-Val de Loire.
En Pratiques, c’est reparti ! Pour la sixième édition du festival, l’équipe de La Pratique a concocté un programme sur mesure. Pendant 3 jours, se mêleront de la danse, du cirque, de la musique, des ateliers et de la poésie, avec un seul objectif être et faire ensemble ! .
Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info@lapratique.org
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English :
The biennial En Pratiques festival is a highlight of encounters between audiences and artists. Created in 2016, this multi-disciplinary festival celebrates its 10th anniversary in 2026!
L’événement Festival En Pratiques#6 Vatan a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Champs d’Amour
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