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Halloween à Vatan Vatan

Halloween à Vatan Vatan

Halloween à Vatan Vatan samedi 31 octobre 2026.

Ville : 36150 Vatan

Département : Indre

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Vatan

Halloween à Vatan

Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante ! Vatan en Fête et la ville de Vatan organisent Halloween.
Rendez-vous sous la halle, Place de la République, à 18h. Distribution de bonbons pour les enfants déguisés, défilé monstrueux dans les rues, surprises terrifiantes, … Goûterez-vous la soupe de sorcières ?   .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 

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English :

Vatan en Fête and the town of Vatan are organizing a Halloween party under the covered market on Friday October 31st

L’événement Halloween à Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour

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