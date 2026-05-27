Halloween à Vatan Vatan
Halloween à Vatan Vatan samedi 31 octobre 2026.
Vatan
Halloween à Vatan
Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante ! Vatan en Fête et la ville de Vatan organisent Halloween.
Rendez-vous sous la halle, Place de la République, à 18h. Distribution de bonbons pour les enfants déguisés, défilé monstrueux dans les rues, surprises terrifiantes, … Goûterez-vous la soupe de sorcières ? .
Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69
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English :
Vatan en Fête and the town of Vatan are organizing a Halloween party under the covered market on Friday October 31st
L’événement Halloween à Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour
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