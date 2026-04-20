Vatan

Fête de la lentille verte du Berry

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

C’est désormais une tradition, le deuxième week-end du mois de septembre, Vatan célèbre la lentille verte du Berry ! Un week-end festif et une 33ème édition sur le thème des Jeux de société à ne pas manquer !

Produit phare, la lentille est cultivée sur le territoire. Profitez de ce week-end pour la déguster, mieux la connaître, acheter la nouvelle récolte mais aussi flâner sur le marché fermier et artisanal avec ses nombreux exposants. Profitez également des animations musicales dans les rues avec des fanfares, du défilé de 5 chars et du concert gratuit sur la scène du parvis de la Mairie le dimanche à 17h (artiste bientôt dévoilé).

Avec Les Gueules Sèches (fameuse fanfare de Limoges plébiscitée en 2025), l’Union Musicale de Vatan, les Pellevoi’zicos, la fanfare de Poulaines, les Amizades d’Issoudun, …

Restauration possible dans les restaurants de Vatan. .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 85 95

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English :

It’s now a tradition: on the second weekend in September, the commune of Vatan celebrates the green Berry lentil! A festive weekend and a 2024 edition on the theme of witchcraft.

L’événement Fête de la lentille verte du Berry Vatan a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Champs d’Amour