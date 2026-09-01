Informations pratiques

Vatan

Sortie de résidence Parallel (Air) Lines

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Guidé par trois mystérieux personnages venus d’une autre dimension, le public sera embarqué dans une expérience ludique aux frontières du réel. Une invitation inédite à rencontrer les autres vous-mêmes et à bousculer les limites de nos imaginaires intimes et collectifs.

Venez vivre une expérience originale et surprenante d’art en espace public avec la Compagnie Ouverture Facile. Projet Lauréat labellisé Bourges Capitale de la culture 2028 . Domiciliée dans la région Centre-Val de Loire, la compagnie Ouverture Facile a vocation à porter des projets dans l’espace public et les espaces non dédiés spectacles, déambulations, impromptus, projets de territoires, créations participatives, etc. La représentation sera suivie d’un pot convivial, l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger autour de leur travail. Gratuit, réservation conseillée. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

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English :

Guided by three mysterious characters from another dimension, the audience will be swept up in a playful experience that blurs the boundaries of reality. A unique invitation to encounter your “other selves” and to push the boundaries of our individual and collective imaginations.

L’événement Sortie de résidence Parallel (Air) Lines Vatan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Champs d’Amour