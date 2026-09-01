Journée du Matrimoine à La Pratique ! Vatan
samedi 19 septembre 2026 · Vatan
Informations pratiques
Vatan
Journée du Matrimoine à La Pratique !
1 Place Pillain Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire de ce lieu unique, ancien chai transformé en 2011 en lieu de résidence d’artistes.
Samedi 19 La Pratique vous propose une représentation de danse et musique Santiago avec Samuel Planas et Simon Pierre, suivie de la présentation de saison d’Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux.
Dimanche 20 septembre à 15h, exposition Nos Femmeuses avec le Collectif Résonnance et à 16h, lecture Je serai le Feu avec la Compagnie Möbius-Band. .
1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info@lapratique.org
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English :
Immerse yourself in the history of this unique place, a former wine cellar converted in 2011 into an artist residency.
L’événement Journée du Matrimoine à La Pratique ! Vatan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Champs d’Amour
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