Sortie de résidence Le rapt de Louis Garrel Vatan
vendredi 11 septembre 2026 · Vatan
Informations pratiques
Vatan
Sortie de résidence Le rapt de Louis Garrel
1 Place Pillain Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le Rapt de Louis Garrel est une comédie grinçante sur les déterminismes sociaux. On y suit Bryan Polach qui kidnappe son ancien camarade de promotion, le célèbre Louis Garrel, pour le confronter à une question existentielle pourquoi l’un a-t-il réussi et pas l’autre ?
Venez vivre une expérience théâtrale originale et surprenante avec la compagnie Alaka. La représentation sera suivie d’un pot convivial, l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger autour de leur travail. Gratuit, réservation conseillée. .
1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com
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English :
Louis Garrel’s *Le Rapt* is a dark comedy about social determinism. In it, we follow Bryan Polach as he kidnaps his former classmate, the famous Louis Garrel, to confront him with an existential question: why did one succeed and the other fail?
L’événement Sortie de résidence Le rapt de Louis Garrel Vatan a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Champs d’Amour
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