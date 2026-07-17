L’art fait son Cirque !, Musée du Cirque, Vatan

Informations pratiques

L’art fait son Cirque ! 19 et 20 septembre Musée du Cirque Indre

5€ plein tarif ; 3€ tarif réduit (4 à 12 ans) ; groupe à partir de 20 pers. : 3,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au vu de son succès, le Musée du Cirque de Vatan a le plaisir de vous annoncer la prolongation de l’exposition « L’Art fait son Cirque » , dédiée à S.A.S. le Prince Rainier III, créateur du Festival International du Cirque de Monte-Carlo en 1974.

Vous y découvrirez peintures, sculptures, porcelaines, costumes, mais aussi malle à serpents, cube du contorsionniste Rocky Rendall, arbalète du duo Grey Arrow, un char romain de la parade du cirque Pinder, … de quoi vous régaler en famille ou entre amis ! Une collection unique prêtée par le plus important collectionneur au monde sur le cirque.

À découvrir également, l’exposition « Jacqueline Elsane, de la danse au trapèze », un parcours fascinant retraçant le destin d’une artiste passée de la scène chorégraphique aux hauteurs du chapiteau (réalisée grâce au prêt de Denis Granai) et la maquette du cirque Zingaric – Années 1950.

Plongez dans l’âge d’or du cirque itinérant à travers une maquette remarquable, témoignage précieux de l’histoire circassienne (prêt de l’association AFVCC).

Musée du Cirque Place de la liberté, 36150 Vatan Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire 02 54 49 77 78 https://www.musee-du-cirque.com/ https://www.facebook.com/museeducirque Venez revivre la magie de la piste installée en vous ! Au Musée du Cirque, vous voyagerez au milieu des cirques et des artistes, et vous réveillerez vos souvenirs d’enfance quand, petit, vous alliez au cirque ou quand vous assistiez à une arrivée de cirque sur la place d’un village avec ses camions aux couleurs vives, sa ménagerie et ses artistes en habit d’apparat.

Depuis 1993, dans un espace de plus de 800 m2 avec sept salles d’exposition, le premier musée du Cirque ouvert en France recèle des trésors de la “Piste aux Étoiles”. Venez (re) découvrir une discipline du cirque : clowns, magiciens, trapézistes, fildeféristes, équitation…

Le musée retrace les origines du cirque, du cirque hippomobile à “l’âge d’or” des grands cirques internationaux et nationaux célèbres tels que Pinder, Bouglione, Jean Richard, Gruss…

Les affiches peintes à la main de Gustave Soury et Antonin Magne, maîtres affichistes de la fin du XIXe siècle, raviront également votre visite.

Attardez-vous devant les costumes de clown : Achille Zavatta, les frères Fratellini, la cage aux fauves, la roue de la mort et de nombreuses autres merveilles !

La découverte de cet univers est rendue possible grâce à des prêts, des dons d’artistes et de cirque, tout ce que vous y verrez est authentique voire unique en Europe.

Venez découvrir ce musée en famille, en individuel ou en groupe !

En 2026, découvrez l’exposition exceptionnelle “L’Art fait son Cirque”, prêtée par le plus grand collectionneur au monde sur le Cirque. Parking à proximité ; bornes de recharge pour véhicules électriques à proximité ; tables de pique-nique à proximité ; accessibilité PMR

Au vu de son succès, le Musée du Cirque de Vatan a le plaisir de vous annoncer la prolongation de l’exposition « L’Art fait son Cirque ».

©Office de Tourisme des Champs d’Amour / Musée du Cirque de Vatan