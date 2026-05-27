Informations pratiques

Vatan

Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle

Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

La Pantoufle du Berry vous ouvre les portes de son usine pour ces trois jours.

Venez découvrir les ateliers, le show-room et apprenez-en plus sur la fabrication de pantoufles. Un marché artisanal prolongera la visite. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 83 03

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English :

La Pantoufle du Berry opens the doors of its factory for these three days.

L’événement Journées Portes Ouvertes de l’usine de Pantoufle Vatan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour