Vatan

Foire d’automne

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Venez profiter de la Foire d’automne à Vatan pour un week-end convival !

Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République, organisée par la Mairie.

Soirée entrecôte le samedi à 19h30, Place de la Liberté, sur réservation auprès de Vatan en Fête.

Brocante (organisée par le Comité des Fêtes) le dimanche de 8h à 19h, av. de la Libération.

Exposition et conférences par Romain Guignard Association le dimanche. .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

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English :

Come and enjoy a convival weekend at the Autumn Fair in Vatan!

L’événement Foire d’automne Vatan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour