Foire d’automne Vatan
Foire d’automne Vatan samedi 26 septembre 2026.
Vatan
Foire d’automne
Place de la République Vatan Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Venez profiter de la Foire d’automne à Vatan pour un week-end convival !
Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République, organisée par la Mairie.
Soirée entrecôte le samedi à 19h30, Place de la Liberté, sur réservation auprès de Vatan en Fête.
Brocante (organisée par le Comité des Fêtes) le dimanche de 8h à 19h, av. de la Libération.
Exposition et conférences par Romain Guignard Association le dimanche. .
Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31
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English :
Come and enjoy a convival weekend at the Autumn Fair in Vatan!
L’événement Foire d’automne Vatan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
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