Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire d’automne Vatan

Foire d’automne Vatan samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 36150 Vatan

Département : Indre

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Vatan

Foire d’automne

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Venez profiter de la Foire d’automne à Vatan pour un week-end convival !
Au programme fête foraine le samedi et le dimanche, Place de la République, organisée par la Mairie.
Soirée entrecôte le samedi à 19h30, Place de la Liberté, sur réservation auprès de Vatan en Fête.
Brocante (organisée par le Comité des Fêtes) le dimanche de 8h à 19h, av. de la Libération.
Exposition et conférences par Romain Guignard Association le dimanche.   .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convival weekend at the Autumn Fair in Vatan!

L’événement Foire d’automne Vatan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour

À voir aussi à Vatan (Indre)