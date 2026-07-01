Visite découverte de Vatan Vatan
jeudi 30 juillet 2026 · Vatan
Informations pratiques
Vatan
Visite découverte de Vatan
Place de la République Vatan Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-11
Partez à la découverte de Vatan et découvrez des histoires et anecdotes insoupçonnées !
Laissez-vous guider à travers les ruelles et les trésors cachés de Vatan lors d’une visite commentée riche en anecdotes et en histoire.
Organisée par l’Office de Tourisme des Champs d’Amour et commentée par Romain Guignard Association, cette balade conviviale vous plongera dans le patrimoine local avec passion et authenticité. Gratuit, sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. Durée environ 1h30. Visite suivie d’un pot convivial offert par l’Office de Tourisme. Ne manquez pas cette belle occasion de (re)découvrir Vatan autrement ! .
Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69 tourisme.champagneboischauts@orange.fr
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English :
Explore Vatan and discover unsuspected stories and anecdotes!
L’événement Visite découverte de Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Champs d’Amour
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